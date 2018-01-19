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США обвинили Китай в ограничениях и давлении на иностранные компании


Компании / Мировая экономика / Экономика / Потребительский рынок
  • #Китайский юань и доллары США
    © fotolia.com, Feng Yu

ВАШИНГТОН, 19 янв - ПРАЙМ. Соединенные Штаты обвиняют Китай в ограничениях и давлении на иностранные компании, говорится в распространенном в пятницу докладе офиса торгового представителя США.

"Китайское правительство использует широкий спектр политики и практики вмешательства, ограничивает доступ на рынок для импортируемых товаров и услуг и иностранных производителей и поставщиков услуг", - говорится в ежегодном докладе офиса торгового представителя, представленном конгрессу.

"Регуляторы в Китае не позволяют компаниям США принимать собственные решения в области трансфера технологий и лицензирования прав интеллектуальной собственности. Вместо этого регуляторы продолжают требовать или давить на иностранные компании с тем, чтобы те осуществляли трансфер технологий в качестве условий для инвестиций или других положительных решений", - говорится в докладе.

"Многие из политических инструментов, используемых китайским правительством, являются в целом беспрецедентными, поскольку другие члены ВТО их не используют. Они включают широкий спектр государственного вмешательства и поддержки, направленный на продвижение развития китайскую индустрии, во многом путем ограничения, использования, дискриминации и создания иных препятствий иностранным фирмам и их технологиям, продуктам и сервисам", - говорится в докладе.

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