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Суд Лондона начнет слушания по иску Украины к РФ по долгу на $3 млрд


Мировая экономика / Экономика

ЛОНДОН, 22 янв ПРАЙМ. Апелляционный суд Лондона сегодня, 22 января, начнет слушания по иску Киева по долгу Украины перед Россией на сумму в $3 млрд.

Отмечается, что слушания по данному иску будут продолжаться до конца текущей недели.

Напомним, что в конце 2013 года суверенные еврооблигации Украины на сумму в $3 млрд были размещены в пользу Москвы на нерыночных условиях по процентной ставке купона 5% годовых. До конца 2015 года Украина это долговое обязательство исправно обслуживала, но затем был допущен дефолт по этим бумагам.

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