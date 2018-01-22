Около 82% мирового богатства достались 1% населения Земли‍

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Свыше 80% мирового богатства, появившегося в 2017 году, сосредоточено в руках 1% населения Земли, сообщается в докладе благотворительной организации Oxfam об имущественном неравенстве, который приурочен к открытию международного экономического форума в Давосе (Швейцария).

В документе отмечается, что состояние богатейших людей планеты за прошедший 2017 год выросло: теперь 82% всех богатств находится в руках у 1% населения.

Поясняется, что под контролем 42 богатейших человек Земли находятся активы той же стоимостью, что и у беднейшей половины человечества. В прошлом периоде активы беднейшей половины человечества были сопоставимы с 61 богатейшим человеком.

За прошедший год богатейшие люди мира продолжали наращивать активы, а состояние 3,7 млрд человек, которые составляют беднейшую половину населения Земли, осталось на том же уровне.

Отмечается также, что с 2010 года богатство миллиардеров росло в среднем на 13% в год, что в 6 раз быстрее, чем зарплата рядовых сотрудников, которая в среднем увеличивалась на 2% ежегодно.

С марта 2016 года по март 2017 года число миллиардеров росло беспрецедентными темпами: по одному каждые два дня, поясняет в своем докладе Oxfam.