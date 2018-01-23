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Россия поднялась на 26-е место в рейтинге лучших стран мира


Экономика

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Российская Федерация в рейтинге стран мира, который ежегодно составляет журнал US News & World Report, поднялась на одну строчку и заняла 26 место. Всего в рейтинге - 80 стран мира.

Отмечается, что страны оценивались по девяти критериям. В частности, учитывались такие параметры, как развитие туристической отрасли в стране, уровень инноваций, культура, социальная сфера, открытость для бизнеса и темпы роста экономики, общий уровень жизни населения государства, а также сила и влияние на мировой политической арене.

На первой строчке рейтинга - Швейцария, второе место у Канады, третье - у Германии. На четвертом и пятом местах — Великобритания и Япония.

В топ-10 вошли Швеция, Австралия, США, Франция и Нидерланды.

На последних трех позициях - у Сербии 78-е место, у Анголы - 79-е, Алжир на последнем 80 месте.

Если рассматривать отдельно критерий силы и влияния в мире, то Россия заняла второе место, уступив первенство только Соединенным Штатам. Третье место у Китая.

По темпам роста ВВП Россия заняла восьмое место.

 

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