Минфин решил продлить налоговые каникулы для самозанятых еще на год‍

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Финансовое ведомство выступило с предложением продлить налоговые каникулы для отдельных категорий самозанятых граждан еще на год - до 31 декабря 2019 года. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов РФ.

Напомним, что в России с 2017 года действуют налоговые каникулы для тех граждан, которые работают на себя, но не имеют статуса предпринимателя.

Для того, чтобы получить такую налоговую льготу, граждане должны зарегистрироваться в налоговых органах. В настоящее время такая опция доступна только для репетиторов, нянь и домработниц.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин на прошлой неделе заявлял, что для легализации самозанятых граждан необходимо составить удобный режим налогообложения и перейти к транзакционным налогам: когда гражданин платит процент с конкретных операций: если он их не совершает, никаких обязанностей по уплате налогов у него не возникает. Такое предложение МЭР не поддержало министерство труда и социальной защиты.