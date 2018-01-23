Франция замораживает активы компаний и физлиц в рамках санкций против Сирии

ПАРИЖ, 23 янв - ПРАЙМ. Франция на полгода заморозила активы компаний и физических лиц ряда стран в рамках введения дополнительных ограничительных мер в отношении Сирии, говорится в указах, опубликованных во вторник официальным печатным органом страны - Journal Officiel.

"Решением министра экономики и финансов от 18 января 2018 года … средства и экономические ресурсы, принадлежащие или контролируемые лицами и компаниями, указанными в приложении, стали объектом заморозки активов на срок шесть месяцев", - написано в документе.

Под заморозку попали компании из Ливана, Сирии, ОАЭ, Китая и несколько французских юридических лиц. Также в списке санкций оказались несколько рожденных в Сирии граждан Канады, физические лица с гражданством Ливана, Сирии и КНР. Всего под новыми ограничениями оказались 25 человек и компаний.

"Прямое или косвенное предоставление или использование активов и экономических ресурсов в интересах этих лиц запрещено на шесть месяцев", - отмечается в постановлении.

Отмечается, что указ может быть оспорен в течение двух месяцев с момента уведомления.

По информации французских СМИ, ограничительные меры связаны с подозрениями в том, что указанные лица и компании "поддерживали сирийскую программу разработки и создания химического оружия".

Во вторник в столице Франции пройдет встреча по вопросам противодействия "безнаказанному" использованию химоружия. Ожидается, что в ней примет участие госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Евросоюз продлил действие санкций против Сирии до 1 июня 2018 года. Обновленный санкционный список содержит 240 физических и 67 юридических лиц. Текущие санкции в отношении Сирии включают в себя, в частности, нефтяное эмбарго, ограничения по определенным инвестициям, заморозку активов Центрального банка Сирии внутри ЕС, а также ограничения на поставки оборудования и технологий, которые могут использоваться для внутренних репрессий и для слежки и перехвата интернет-трафика и телефонных разговоров.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года.