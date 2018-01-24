FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Дворкович: Экономическая стратегия РФ в следующем политическом цикле останется прежней


Экономика

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Экономическая стратегия России в следующем политическом цикле останется прежней, но сосредоточится на структурных реформах, заявил на сессии в рамках экономического форума в швейцарском Давосе вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Мы просто продолжим то, что делаем. Я начал с инфляции, почему это важно? По сути, мы не завершили макроэкономическую реструктуризацию. С макроэкономической точки зрения, у нас низкая инфляция, гибкие валютные курсы, валютные риски низкие. У нас растут международные резервы... Так что макроэкономические риски очень низкие", - отметил он, отвечая на вопрос, могут ли быть какие-либо изменения в стратегии РФ в случае избрания Владимира Путина президентом на выборах в 2018 году.

"Теперь мы должны сконцентрироваться больше на структурных реформах бизнес-среды. Фокус будет другой, но общая стратегия прежняя", - добавил Дворкович.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.

48-й Всемирный экономический форум проходит в Давосе до 26 января.

Версия для печати

Давос-2018

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ