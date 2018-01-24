Дворкович: Экономическая стратегия РФ в следующем политическом цикле останется прежней

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Экономическая стратегия России в следующем политическом цикле останется прежней, но сосредоточится на структурных реформах, заявил на сессии в рамках экономического форума в швейцарском Давосе вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Мы просто продолжим то, что делаем. Я начал с инфляции, почему это важно? По сути, мы не завершили макроэкономическую реструктуризацию. С макроэкономической точки зрения, у нас низкая инфляция, гибкие валютные курсы, валютные риски низкие. У нас растут международные резервы... Так что макроэкономические риски очень низкие", - отметил он, отвечая на вопрос, могут ли быть какие-либо изменения в стратегии РФ в случае избрания Владимира Путина президентом на выборах в 2018 году.

"Теперь мы должны сконцентрироваться больше на структурных реформах бизнес-среды. Фокус будет другой, но общая стратегия прежняя", - добавил Дворкович.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.

48-й Всемирный экономический форум проходит в Давосе до 26 января.