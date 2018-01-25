Дворкович: Допдоходы бюджета РФ в 2018 г при нефти $60 вырастут вдвое

ДАВОС (Швейцария), 25 янв - ПРАЙМ. Допдоходы бюджета РФ в 2018 году от участия в соглашении ОПЕК+ при цене нефти 60 долларов за баррель составят около 1,6 триллиона рублей, вдвое больше результата 2017 года, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Смотря из какого прогноза исходить. Какая цена будет, как вы думаете? Если примерно 10 долларов в цене дали 800 с чем-то миллиардов (рублей - ред.), то если цена будет 60 (долларов за баррель - ред.), допустим, то наверно в два раза больше получатся допдоходы. Это приблизительно, конечно, мне сложно сказать точно сейчас",- сказал Дворкович.

Он добавил, что в 2017 году допдоходы бюджета РФ от участия в сделке ОПЕК+ составили порядка 800 миллиардов рублей.

"По-моему, цифра за 2017 год была 800 с чем-то миллиардов рублей для бюджета", - сказал Дворкович. Он затруднился оценить допдоходы компаний от участия в ОПЕК+ в 2017 году.