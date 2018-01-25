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Нацбанк Украины ухудшил прогноз по инфляции на 2018 год до 8,9%


Мировая экономика / Экономика

КИЕВ, 25 янв - ПРАЙМ. Национальный банк Украины ухудшил прогноз по инфляции на Украине на текущий год до 8,9% с 7,3%, заявил на брифинге в четверг заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

"При пересмотре прогноза инфляции с 7,35 до 8,9% на этот год, один из факторов, который имел влияние на это (ухудшение прогноза – ред.), это как раз импортируемая инфляция",- сказал Сологуб.

При этом он отметил, что в своих прогнозах регулятор учел повышение минимальной зарплаты на Украине.

Ранее Сологуб заявил, что обещанное украинскими властями повышение минимальной зарплаты в 2018 году до 4,2 тысяч гривен (146 долларов по текущему курсу) и пенсий приведет к увеличению инфляции в целом на около 1,6 процентного пункта.

Государственный бюджет Украины на 2018 год предусматривает инфляцию на уровне 9%.

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Экономика Украины

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