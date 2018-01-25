Оборот ритейла в РФ в 2017 году показал рост после двух лет спада

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Оборот розничной торговли в РФ в 2017 году увеличился на 1,2% в сопоставимых ценах по сравнению с предыдущим годом - до 29,804 триллиона рублей, говорится в оперативном докладе Росстата.

Таким образом, оборот ритейла в России в прошлом году продемонстрировал рост после двух лет спада. По итогам 2016 года показатель снизился на 4,6%, в 2015 году - на 10%. В 2014 году оборот ритейла повысился на 2,7%.

В декабре оборот розничной торговли повысился на 3,1% в годовом выражении, до 3,082 триллиона рублей. Для сравнения, рост показателя в ноябре составлял 2,7%. При этом розничные продажи в стране в декабре по сравнению с ноябрем увеличились на 19,7% после снижения показателя в месячном выражении на 1,4% в ноябре.

В последний месяц прошлого года оборот розничной торговли на 93,5% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, работающими вне рынка. Доля розничных рынков и ярмарок составила 6,5%. В декабре 2016 года эти доли составляли 92,9% и 7,1% соответственно.

В структуре оборота розничной торговли в декабре удельный вес пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, составил 48,2%, доля непродовольственных товаров - 51,8% (в декабре предыдущего года - 48,5% и 51,5% соответственно).