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Апелляционный суд Англии завершил слушания по долгу Украины перед РФ на $3 млрд


Мировая экономика / Экономика

ЛОНДОН, 26 янв - ПРАЙМ. В пятницу в Апелляционном суде Англии завершились открытые слушания по долгу Украины перед Российской Федерацией на $3 млрд, рассмотрение дела продолжится в заочном формате до 5 февраля.

Украина пытается оспорить решение Высокого суда Лондона, который обязал в прошлом году украинское министерство финансов исполнить свои обязательства по российским евробондам.

До 5 февраля рассмотрение дела продолжится в заочном формате. До этой даты стороны должны будут представить информацию, которую они не успели изложить в ходе слушаний. После этого суд удалится на принятие решения.

 

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