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Трамп заявил, что сейчас лучшее время для инвестиций в США


Мировая экономика / Экономика
  • Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе. 25 января 2018
    © AFP, Nicholas Kamm

ДАВОС (Швейцария), 26 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, выступая на международном экономическом форуме в Давосе, заявил, что сейчас лучшее время для инвестиций в США.

"Я здесь сегодня, чтобы представить интересы американского народа, и подтвердить дружбу и партнерство Америки, чтобы построить лучший мир", - начал Трамп свое выступление.

По его словам, "после лет стагнации США снова испытывают сильный экономический рост", "уверенность покупателей и бизнеса самая высокая за долгое время".

"Со времени моих выборов мы создали 2,4 миллиона рабочих мест, и это число растет. Безработица среди афро-американского населения достигла низшей отметки, зафиксированной за все время в США, как и безработица среди испанской части населения", - сказал он.

Американский лидер сообщил, что "мир наблюдает восстановление сильной и процветающей Америки".

"Не было лучших времен, чтобы нанимать, строить, инвестировать и расти в США, Америка открыта для бизнеса и мы конкурентоспособные снова", - подчеркнул Трамп.

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Давос-2018

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