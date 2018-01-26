Министр финансов США Мнучин: Комментарии о долларе были вырваны из контекста

ДАВОС, 26 янв - ПРАЙМ. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в пятницу, что его комментарии в отношении слабого доллара США, прозвучавшие ранее на этой неделе, не были направлены на отказ от обязательства воздерживаться от конкурентной девальвации своей валюты, сообщает Dow Jones.

В среду Мнучин заявил репортерам, что более слабый доллар в краткосрочной перспективе мог бы оказать благоприятное влияние на торговлю США. На следующий день президент Европейского центрального банка Марио Драги, не называя Мнучина по имени, сказал, что эти комментарии расходятся с обязательствами членов Международного валютного фонда, включая США, воздерживаться от конкурентной девальвации.

В пятницу Мнучин сказал, что его комментарии "ни в коем случае не имели намерения нарушить это обязательство о невмешательстве в торги на валютном рынке".

По его словам, его комментарии на Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду "были вырваны из контекста". Это была простая констатация "факта о влиянии более слабого доллара на краткосрочную перспективу. Я не был намерен одобрить это или поощрить каким-либо способом".

Направление доллара в краткосрочной перспективе "меня никак не беспокоит". Что касается долгосрочной перспективы, то он повторил, что более сильный доллар – "это признак экономического успеха США".

Мнучин сказал, что США не прибегали к интервенциям на валютных рынках и предостерегали от этого другие страны.

Мнучин сказал, что процентные ставки в США и в Европе были одним из факторов влияния на доллар. "Мы глубоко верим в независимость ФРС, поэтому то, что происходит с процентными ставками, полностью зависит от нее".

Комментарии Мнучина прозвучали в интервью Wall Street Journal, которое состоялось в первой половине сессии в пятницу в кулуарах Давосского форума.

По его словам, многие многонациональные компании рассказывали ему о планах перевода производства в США. Он отверг опасения в отношении того, что другие страны, где ставки налогов в целом были ниже до того, как в 2017 году был принят новый налоговый кодекс, могли снизить свои налоги в целях конкуренции.

"Очевидно, что мы не хотим гонки вниз", - сказал он.

Мнучин сказал, что новая налоговая системы в США благоприятна как для Америки, так и для Европы, так как она устраняет стимул для компаний открывать свои предприятия в офшорах, где очень низкие процентные ставки.

Он вновь повторил, что США выступают за международную торговлю, если она будет "справедливой и взаимной".

Он также сказал, что когда Великобритания будет готова и способна вести переговоры о торговых соглашениях, то они выйдут на первую строчку в повестке дня в двусторонних соглашениях с США.