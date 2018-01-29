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Ежемесячную денежную выплату проиндексируют на 2,5% с 1 февраля


Пенсионная реформа / Экономика

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Ежемесячную денежную выплату, которую в России получают 15,4 млн льготников, проиндексируют на 2,5% с 1 февраля текущего 2018 года. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).

"С 1 февраля на 2,5% будет проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) – самая массовая социальная выплата в России. В настоящее время Пенсионный фонд выплачивает ее более 15,4 миллионов федеральных льготников, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и России, Героев Социалистического Труда и других граждан", - отмечает Фонд.

Помимо этого в пресс-службе подчеркнули, что общие расходы Фонда на выплату всех видов ЕДВ, учитывая индексацию, запланированы в размере 450,6 млрд рублей.

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Кроме ежемесячной денежной выплаты на 2,5% будет проиндексирован и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг (НСУ): федеральные льготники, которые имеющие право на получение НСУ, могут выбрать, получать ли им социальные услуги в натуральной форме либо их денежный эквивалент.

С 1 февраля стоимость набора социальных услуг составит 1 075 рублей 19 копеек ежемесячно. Из них на обеспечение необходимыми медикаментами приходится 828 рублей 14 копеек, на путевки санаторно-курортного лечения для профилактики основных заболеваний – 128 рублей 11 копеек, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте (электричке), либо на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 118 рублей 94 копейки.

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