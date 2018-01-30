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Moody's улучшило прогноз по рейтингам 15 городов и регионов РФ вслед за суверенным


Экономика
  • #Рейтинговое агентство Moody's
    © AFP, Emmanuel Dunand

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз до позитивного или стабильного по рейтингам пятнадцати городов и регионов России, следует из сообщения агентства.

Такое рейтинговое действие последовало после того, как в минувшую пятницу агентство улучшило прогноз по суверенному рейтингу России до позитивного со стабильного, подтвердив рейтинг на спекулятивном уровне "Ва1". Агентство, в частности, объяснило свое решение "организационной прочностью", которая позволила российским макроэкономическим структурам справиться с шоком от падения нефтяных цен и введения санкций против страны.

Moody's улучшило прогноз до позитивного со стабильного и подтвердило рейтинги у одиннадцати субъектов федерации - Москвы (Ba1), Санкт-Петербурга (Ba1), Республики Башкортостан (Ba2), Республики Татарстан (Ba2), Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (Ba2), Московской области (Ba2), Самарской области (Ba3), Республики Чувашия (Ba3), Краснодарского края (B1), Красноярского края (B1), Нижегородской области (B1).

Прогнозы улучшены до стабильного с негативного и рейтинги подтверждены у Омской области (Ba3), Республики Коми (В1), Краснодара (В1) и Омска (В1). Рейтинг Волгограда подтвержден на уровне B2, прогноз остался стабильным.

"Возросшая способность правительства обеспечивать постоянную системную поддержку оказывает позитивное влияние на кредитоспособность эмитентов", - сообщается в релизе.

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