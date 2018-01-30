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Прожиточный минимум в РФ за IV квартал 2017 г понизился до 9786 руб


Экономика / Макроэкономика

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Величина прожиточного минимума в четвертом квартале 2017 года составила 9786 рублей на душу населения, соответствующий проект постановления правительства опубликован во вторник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Установить величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2017 года на душу населения 9786 рублей, для трудоспособного населения – 10573 рубля, пенсионеров – 8078 рублей, детей – 9603 рубля", - говорится в проекте.

Величина прожиточного минимума за IV квартал 2017 года по сравнению с III кварталом уменьшилась на душу населения на 5,2%, для трудоспособного населения – на 5,3%, для пенсионеров – на 4,9%, для детей – на 5,7%, следует из проекта.

Отмечается, что снижение прожиточного минимума по сравнению с предыдущим кварталом обусловлено уменьшением стоимости продуктов питания в составе величины прожиточного минимума (на душу населения на 3,4%). При этом индекс потребительских цен на продукты питания, по данным Росстата, составил 99,5%.

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