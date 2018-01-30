Минфин США: "Кремлевский доклад" приведет к новым санкциям

ВАШИНГТОН, 30 янв - ПРАЙМ. "Кремлевский доклад" приведет к новым санкциям против России, заявил в конгрессе министр финансов США Стивен Мнучин. По его словам, "будут иметь место санкции", вытекающие из доклада. "Кремлевский доклад" США выделил в российском бизнесе "группу риска"

Минфин США в ночь на вторник опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели – всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

Закрытая часть «кремлевского доклада», в котором содержатся рекомендации к конгрессу по поводу санкций, содержит около ста страниц, минфин США считает, что конгресс раскроет эту информацию и с нетерпением ждет этого, заявил министр финансов.

«Сенатор, это неправильная характеристика (что мы не вводим санкции против РФ). Засекреченная часть доклада это сотня страниц. Мы с нетерпением ждем, что конгресс опубликует его. Предложения по санкциям — беспрецедентная работа, и мы будем использовать этот доклад в рамках намеченного курса ввести санкции. Не интерпретируйте это как — мы не вводим санкции в отношении кого-то из людей в этом докладе», — сказал он на заседании банковского комитета.

Минфин США в ночь на вторник опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели — всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

Президент РФ Владимир Путин назвал доклад «недружественным актом», который наносит вред отношениям России и США в целом. По его словам, Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с Вашингтоном, воздержится от ответных шагов после публикации списка и будет следить за развитием ситуации. Глава государства также отметил, что Россия на этом фоне должна заниматься в первую очередь внутренними вопросами, руководствуясь правилом "собака лает, а караван идет".