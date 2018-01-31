Нацбанк Белоруссии с 14 февраля снижает ставку рефинансирования до 10,5%

МИНСК, 31 янв - ПРАЙМ. Национальный банк Белоруссии с 14 февраля 2018 года снижает ставку рефинансирования до 10,5% с 11%, сообщила в среду пресс-служба регулятора.

"С 14 февраля 2018 года ставка рефинансирования снижается с 11 до 10,5% годовых, ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности – с 12 до 11,75% годовых", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "данное решение принято правлением Национального банка с учетом сложившегося и прогнозного уровня инфляции, продолжающегося восстановительного роста экономики, а также благоприятных тенденций на внешних рынках".

В настоящее время ставка рефинансирования в стране составляет 11% против 18% на начало 2017 года. Ранее начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Национального банка Дмитрий Мурин сообщил, что Нацбанк может снизить ставку рефинансирования до 9,5-10,5% к концу 2018 года. Отмечалось, что регулятор будет руководствоваться небольшим шагом изменения величины ставки рефинансирования, вероятно, в 0,25 процентного пункта.

Инфляция в Белоруссии по итогам 2017 года уменьшилась до 4,6% с 10,6% в 2016 году. В 2017 году был зафиксирован самый низкий уровень инфляции. "Основной вклад в замедление роста потребительских цен внесла базовая инфляция, которая в 2017 году снизилась до 2,5% (в 2016 году – 10%). По оценкам, в ближайшие месяцы прирост потребительских цен сложится вблизи 5% в годовом выражении. С учетом принятого решения монетарные условия обеспечат по итогам 2018 года удержание инфляции в пределах целевого параметра", - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что восстановление роста белорусской экономики и увеличение расходов на конечное потребление, обусловленное ростом денежных доходов населения, находятся вблизи равновесных значений, не оказывающих давления на инфляцию. Кроме того, более низкие показатели инфляции в странах – основных торговых партнерах Белоруссии ограничивают рост внутренних цен. "Риски ускорения инфляции со стороны внешних факторов оцениваются как низкие", - говорится в сообщении.

"Дальнейшие решения по изменению процентных ставок будут зависеть от соответствия инфляции прогнозной траектории, развития ситуации в экономике и денежно-кредитной сфере, а также вероятности и величины реализации инфляционных рисков, сдерживающих достижение среднесрочной цели по инфляции", - подчеркивается в сообщении.