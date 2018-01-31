Число фальшивых купюр в РФ в 2017 г сократилось на 25%

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Число выявленных поддельных купюр в РФ в 2017 году снизилось на 25%, до 45,313 тысячи штук, почти 60% фальшивок пришлось на пятитысячные банкноты, сообщается на сайте регулятора.

"За 2017 год в банковской системе Российской Федерации было обнаружено 45,313 тысячи поддельных денежных знаков Банка России, тогда как годом ранее выявлено 61,046 тысячи ... Таким образом, за прошедший год количество подделок снизилось на 25%", - говорится в сообщении.

Регулятор отмечает, что почти 60% всех выявленных фальшивых купюр пришлось на пятитысячные банкноты, при этом по сравнению с 2016 годом их число сократилось также на 25%, до 26,948 тысячи штук. Еще 38% поддельных денежных знаков составили купюры достоинством в 1 тысячу рублей, их было выявлено 17,218 тысячи штук. Меньше всего было выявлено поддельных банкнот номиналом 10 рублей - всего 6 штук.

Кроме того, в 1,7 раза снизилось число выявленных фальшивых денежных знаков иностранных государств, до 2,59 тысячи штук. Из них 2,343 тысячи пришлось на доллары. Были также обнаружены поддельные евро, их было выявлено 194 штуки, также обнаружено 46 банкнот в китайских юанях, 6 - в британских фунтах стерлингов и 1 подделка японской иены.