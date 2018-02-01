Международные резервы РФ за неделю увеличились на $10 млрд

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Международные резервы РФ за неделю выросли на 2,3% и по состоянию на 26 января составили 452,8 миллиарда долларов против 442,8 миллиарда долларов на 19 января, сообщил Банк России.

"Международные резервы по состоянию на конец дня 26 января составили 452,8 миллиарда долларов США. Увеличение за неделю на 10 миллиардов долларов США, или на 2,3%, стало результатом однонаправленного положительного воздействия переоценки, сальдо по сделкам "валютный своп" с банками-резидентами и операций по счетам резидентов", - говорится в сообщении регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2017 год международные резервы РФ выросли на 14,6% и на 1 января составляли 432,7 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года - 598 миллиардов долларов. По состоянию на 21 апреля 2017 года международные резервы РФ достигли уровня в 400 миллиардов долларов впервые с декабря 2014 года.