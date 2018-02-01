Росстат предварительно оценил рост ВВП в 2017 г в 1,5%, что хуже прогноза МЭР

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Росстат предварительно оценил рост ВВП РФ по итогам 2017 года в 1,5%, что существенно хуже официального прогноза Минэкономразвития в 2,1%, следует из сообщения Росстата. ING ожидает роста ВВП России в 2018 г на уровне 2%, в 2019 г - 1,5%

"Объем ВВП России за 2017 год, по первой оценке, составил в текущих ценах 92,082 триллиона рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 2016 года составил 101,5%. Индекс-дефлятор ВВП за 2017 год по отношению к ценам 2016 года составил 105,5%", — говорится в сообщении.

Минэкономразвития в начале декабря сообщало, что сохраняет оценку темпов роста ВВП РФ в 2017 году на уровне около 2%. Базовый прогноз МЭР предполагал рост экономики по итогам 2017 года на 2,1%.

Текущий прогноз Минэкономразвития по росту ВВП на 2018 год — 2,1%, на 2019 год — 2,2%, на 2020 год — 2,3%.