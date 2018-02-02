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ЦБ зафиксировал спад ВВП РФ в IV квартале с очисткой от сезонности


Экономика
  • #Спад
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МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Банк России зафиксировал сезонно очищенный спад ВВП РФ в четвертом квартале 2017 года по сравнению с третьим кварталом, говорится в опубликованном регулятором информационно-аналитическом комментарии.

Росстат в четверг опубликовал предварительную оценку роста ВВП по итогам 2017 года в 1,5%, что существенно хуже официального прогноза Минэкономразвития в 2,1%. Зафиксированный рост оказался и ниже прогноза Банка России (1,7–2,2%).

РублиРосстат предварительно оценил рост ВВП в 2017 г в 1,5%, что хуже прогноза МЭР

"По оценкам, меньший рост ВВП в 2017 году был связан со снижением в ноябре-декабре выпуска в промышленности и транспорте. По оценке, в четвертом квартале прирост ВВП по сравнению с предыдущим кварталом был отрицательным с исключением сезонности", - говорится в документе.

При этом, по оценке ЦБ, факторы, обусловившие сокращение экономической активности в четвертом квартале 2017 года, имели краткосрочное действие. "Спад производства был локализован в отдельных отраслях", - отмечает регулятор.

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