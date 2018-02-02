АСВ планирует привлечь в Фонд страхования вкладов в 2018 году 165 млрд руб

ПАНСИОНАТ БОР (Московская область), 2 фев - ПРАЙМ. Фонд страхования вкладов в 2018 году пополнится на 165 миллиардов рублей в результате увеличения базовой ставки отчислений до 0,15%, сообщил журналистам глава АСВ Юрий Исаев в ходе встречи участников Ассоциации банков России с руководством ЦБ.

"С учетом повышения ставки 165 миллиардов рублей - это общие взносы за год", - сказал он.

"У нас сейчас получается, что мы 36 миллиардов рублей в квартал собираем. По новой ставке", - отметил Исаев.

В октябре прошлого года совет директоров АСВ принял решение повысить базовую ставку отчислений в фонд до максимально возможных 0,15% от среднего значения объема вкладов физлиц за отчетный квартал.

При этом Минфин РФ уже предлагал законодательно закрепить право АСВ повысить базовую ставку отчислений банков в Фонд страхования вкладов до 0,2%.