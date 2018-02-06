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Золотовалютные резервы Украины за январь сократились на 2%


Мировая экономика / Экономика

КИЕВ, 6 фев - ПРАЙМ. Золотовалютные резервы Украины по итогам января сократились на 2%, до 18,4 миллиарда долларов из-за обязательных выплат правительства по госдолгу и валютных интервенций, которые проводил Национальный банк Украины (НБУ) для сглаживания курсовых колебаний, сообщает пресс-служба Нацбанка во вторник.

Раннее Нацбанк Украины заявил, что планирует за счет международной кредитной помощи увеличить золотовалютные резервы до 20,5 миллиарда долларов на конец 2018 года. Этот прогноз исходил из того, что Украина в этом году сможет продолжить сотрудничество с МВФ и сможет договорится о новой программе сотрудничества после 2018 года. По состоянию на 1 января золотовалютные резервы составляли 18,8 миллиарда долларов.

"Международные резервы Украины на 1 февраля 2018 составили 18,442 миллиарда долларов США (в эквиваленте) по предварительным данным. За первый месяц года они почти не изменились, сокращение составило 2%", - говорится в сообщении.

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При этом отмечается, что сокращение произошло из-за того, что в январе украинское правительство осуществило платежи по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте на сумму 565,6 миллиона долларов. "В частности, 468,5 миллиона долларов США были направлены на обслуживание и погашение по ОВГЗ, номинированным в иностранной валюте", - уточнили в НБУ.

Кроме того, на сокращение международных резервов Украины повлияли валютные интервенции, которые провел регулятор в ответ на усиление волатильности обменного курса гривны. "В январе он (Нацбанк Украины – ред.) осуществил продажу иностранной валюты на межбанковском валютном рынке на 266,8 миллиона долларов США, из которых 169 миллионов долларов США - во время интервенций в форме запроса лучшего курса", - отметили в пресс-службе регулятора.

Вместе с тем, отмечается, что Нацбанк Украины смог в конце января пополнить международные резервы благодаря формированию избыточного предложения валюты на межбанковском рынке. Отмечается, что всего за прошлый месяц регулятор купил на межбанковском рынке Украины 250,9 миллиона долларов.

По данным регулятора, объем международных резервов по состоянию на 1 февраля покрывает 3,5 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Нацбанка.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый. И.о. главы Нацбанка Яков Смолий ранее сообщил, что регулятор рассчитывает на получение от МВФ около 2 миллиардов долларов в 2018 году.

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Экономика Украины

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