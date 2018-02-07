Кудрин заявил, что России не обойтись без повышения пенсионного возраста

СОЧИ, 7 фев - ПРАЙМ. Россия стоит перед серьезным демографическим вызовом и без повышения пенсионного возраста не обойтись, заявил экс-министр финансов РФ, глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, выступая на всероссийском конкурсе "Лидеры России".

"Демография - старение населения. Если в 70-м году (1970-м - ред.) было 3,7 работающих на одного пенсионера, то сейчас к 2019 году это примерно 2 человека и дальше будет уменьшаться", - сказал Кудрин. "У нас получается, что относительно средней заработной платы средняя пенсия начинает снижаться, сегодня она составляет примерно 33-34%, то есть человек, выходящий на пенсию, сразу переходит на треть содержания", - отметил он.

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Россия стоит перед мировым вызовом - государство должно обеспечивать минимум 40% уровня пенсии от зарплаты, а с учетом добровольных накопительных программ это должно быть до 70% как в Британии, Германии Италии, сказал он.

"Мы должны эту программу также наметить, через 10, 15, 20 лет мы должны выйти на эти параметры. Но в том числе и повышение пенсионного возраста - без этого не обойтись. Сегодня мы ставим задачу - в ближайшие лет 6 примерно с 72 лет продолжительности жизни уйти на 76-78, а дальше это должно быть 80, уровень развитых стран"- заявил Кудрин.

Также, по его словам, численность людей молодого поколения в возрасте от 20 до 40 лет в России за ближайшие 15-30 лет снизится на 10 миллионов человек, и это серьезный демографический вызов.