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Профицит торгового баланса РФ в 2017 году вырос на 25,5%


Экономика / Макроэкономика
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Положительное сальдо торгового баланса РФ в 2017 году выросло по сравнению с 2016 годом на 25,5%, или на 26,5 миллиарда долларов, и составило 130,6 миллиарда долларов, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС).

Экспорт России в 2017 году увеличился на 24,8% в годовом выражении и составил 359,1 миллиарда долларов. Импорт РФ за этот период вырос на 24,5% - до 228,5 миллиардов долларов. По данным таможенной статистики, в 2017 году внешнеторговый оборот России составил 587,6 миллиарда долларов, увеличившись на 24,7%.

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