Доходы РФ от экспорта нефти в 2017 году выросли на 26,6%, газа - на 22%

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Доходы России от экспорта нефти в 2017 году увеличились на 26,6% по сравнению с 2016 годом и составили 93,306 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

При этом объем экспорта нефти уменьшился на 0,8% - до 252,637 миллиона тонн.

Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 234,502 миллиона тонн против 236,196 миллиона за 2016 год (снижение на 0,7%). В денежном выражении объем поставок составил 88,006 миллиарда долларов против 69,616 миллиарда годом ранее (рост на 26,4%).

Экспорт нефти в страны СНГ составил 18,135 миллиона тонн против 18,572 миллиона в 2016 году (снижение на 2,3%), в денежном выражении — 5,301 миллиарда долларов против 4,06 миллиарда (рост на 30,6%).

Экспорт нефтепродуктов за 2017 год составил 148,413 миллиона тонн против 156,016 миллиона годом ранее (снижение на 4,9%). Показатель в денежном выражении составил 58,244 миллиарда долларов против 45,952 миллиарда за 2016 год (рост на 26,8%).

Экспорт нефтепродуктов в дальнее зарубежье составил 137,397 миллиона тонн против 148,059 миллиона годом ранее (снижение на 7,2%). В том числе бензина было экспортировано 2,105 миллиона тонн на 1,084 миллиарда долларов, дизельного топлива — 45,978 миллиона тонн на 21,001 миллиарда долларов.

Доходы от экспорта газа

Доходы России от экспорта газа в 2017 году выросли на 22,1% по сравнению с 2016 годом - до 38,1 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

В 2017 году Россия экспортировала 210,2 миллиарда кубометров газа (рост на 5,7% по сравнению с 2016 годом), в том числе в страны дальнего зарубежья - 175,9 миллиарда кубометров (рост на 6,8%), в страны СНГ - 34,3 миллиарда кубометров (рост на 0,8%).

В 2016 году, по данным ФТС, Россия экспортировала 198,7 миллиарда кубометров газа, получив 31,2 миллиарда долларов дохода.