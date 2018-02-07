Оборот общепита в РФ в 2017 году показал рост после двух лет спада

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Оборот предприятий общественного питания в России в 2017 году увеличился на 2,5% в сопоставимых ценах по сравнению с 2016 годом - до 1,427 триллиона рублей, говорится в докладе Росстата.

Таким образом, оборот общепита в России в прошлом году продемонстрировал рост после двух лет спада. По итогам 2016 года показатель снизился на 2,7% по сравнению с предыдущим годом, в 2015 году - на 5%. В 2014 году оборот общепита повысился на 1,7%.

В декабре показатель повысился в годовом выражении на 4,7%, составив 145,2 миллиарда рублей, а по сравнению с ноябрем - увеличился на 15%. Для сравнения, в декабре 2016 года снижение оборота в годовом исчислении составляло 3,5%.

Отечественный ресторанный рынок начал сокращаться в октябре 2014 года, когда снижение оборота составило 1%. По итогам 2016 года оборот компаний общепита уменьшился на 2,7% - до 1,352 триллиона рублей. В январе 2017 года наблюдался рост показателя в годовом выражении, однако затем падение продолжилось. С мая 2017 года общепит показывает положительную динамику оборота.

Росстат учитывает оборот ресторанов, кафе, баров, столовых при предприятиях и учреждениях, а также организаций - поставщиков продукции общественного питания.