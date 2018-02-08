"Ромир": Россияне за январь сократили свои расходы на 19,3%

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Потребительские расходы россиян в январе 2018 года сократились на 19,3% по сравнению с декабрем 2017 года и на 1,2% по сравнению с январем 2017 года, говорится в исследовании, подготовленном исследовательским холдингом "Ромир".

"Общие повседневные доходы россиян в январе резко пошли на убыль после декабрьских предновогодних излишеств. После прибавки в декабре на 15,9% в январе сокращение ежедневных трат составило 19,3%. И даже по сравнению с январем прошлого года расходы первого месяца нового года оказались ниже на 1,2%", - говорится в исследовании.

Эксперты объяснили это тем, что россияне закупили продукты и подарки в декабре и в начале года реже ходили в магазин. При этом средняя сумма их чека снизилась на 10%.

Жители всех регионов страны значительно сократили свои расходы в январе по отношению к декабрю, однако относительно января прошлого года в некоторых регионах потребительские траты выросли: в Приволжском округе они увеличились на 10,6%, в южных регионах – на рекордные 20,1%.

Жители городов-миллионников сократили свои расходы в месячном выражении на 17,9%, а в годовом – на 2,9%. Более ощутимое снижение расходов в январе к декабрю показали жители пятисоттысячников (-21,4%) и стотысячников (-20,6%). При этом в годовом измерении расходы в стотысячниках сократились на 2,9%, в полумиллионниках – выросли на 9,2%.

"Среди разных доходных групп наиболее экономными в январе оказались низкодоходники. За месяц их расходы сократились на 21,4%. И годовое снижение расходов в этой группе также оказалось самым значительным, составив 6,7%", - сообщается в исследовании. При этом январские расходы высокодоходных групп населения сократились на 20% к предыдущему месяцу и на 2,8% по сравнению с январем прошлого года. Россияне со средними доходами сократили январские расходы в месячном выражении на 17,9%, а в годовом – увеличили на 3,3%.