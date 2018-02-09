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Группа депутатов Рады инициирует отставку министра финансов Украины Данилюка


Мировая экономика / Экономика

КИЕВ, 9 фев - ПРАЙМ. Парламентарии Верховной рады Украины инициируют отставку главы Минфина страны Александра Данилюка. Проект постановления инициативы депутатов был опубликован в пятницу на сайте Рады.

"Проект постановления о признании работы министерства финансов Украины неудовлетворительной и увольнении с занимаемой должности министра финансов Украины Данилюка А.А", - отмечается в документе.

Текст самого постановления на сайте Рады пока не опубликован.

Поясняется, что проект постановления был внесен на расмотрение Рады депутатами от разных парламентских фракций - из "Народного фронта", "Блока Петра Порошенко", "Самопомощи", "Оппозиционного блока" и "Радикальной партии".

Напомним, что Данилюк занимает пост главы Минфина Украины с апреля 2016 года.

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