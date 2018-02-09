Минфин РФ обещает существенно упростить валютный контроль в 2018 г

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Министр финансов Антон Силуанов обещает существенные изменения в части валютного контроля в РФ в 2018 году, такое заявление он сделал, выступая на Неделе российского бизнеса РСПП.

"В этом году вы увидите подвижки и существенные изменения в области валютного контроля в части, особенно репатриации валютной выручки. Устаревшие это нормы, которые и легко обходятся и, собственно, нам сейчас абсолютно нет никаких целей обязательно загонять эту выручку в Россию, чтобы она потом опять (уходила за рубеж - ред.) при необходимости инвестировалась в какие-то зарубежные активы", - заявил Силуанов.

Минфин в настоящее время разрабатывает законопроект о либерализации валютного контроля, который предполагает полную отмену требований о репатриации валютной выручки в РФ. По мнению министерства, эта норма является атавизмом и не имеет смысла. Однако эту позицию не разделяет ЦБ. Глава регулятора Эльвира Набиуллина говорила в начале текущего года, что систему контроля за потоками капитала в РФ нельзя сразу демонтировать.

Либерализация валютного контроля, по мнению Силуанова, будет способствовать и повышению привлекательности рубля как расчетной единицы. "Будем работать в той части, чтобы развивать и стимулировать расчеты в рублях, поэтому сейчас в условиях всех ограничений, безусловно, рубль как расчетная единица становится более привлекательным", - сказал он. "Сейчас вот говорят, биткоины, там еще какие-то криптовалюты, надо развивать. А что их развивать, когда есть рубль", - добавил министр.

"Пожалуйста, если есть какие-то ограничения, всегда можно купить рублевый инструмент или рубль на бирже и производить эти расчеты. Никакие ограничения на эти транзакции не распространяются. Поэтому в области валютного контроля будем упрощать и налоговую отчетность зарубежным счетам компаний, упрощать то законодательство, которое еще в советское время разрабатывалось", - заявил Силуанов.