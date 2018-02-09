Банк России снизил ключевую ставку до 7,5% годовых

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Банк России на заседании совета директоров в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п. - до 7,5% годовых.

В пресс-релизе регулятор сообщил также, что продолжит снижение ставки в 2018 году.

В прошлом году ЦБ снижал ее шесть раз, суммарно на 2,25 процентного пункта. Причем декабрьское снижение сразу на 50 базисных пунктов стало некоторым сюрпризом для аналитиков и участников рынка. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина тогда объяснила данное решение тем, что у регулятора в позитивную сторону поменялся взгляд на ситуацию в экономике в 2018 году. При этом Банк России дал сигнал, что в 2018 году может взять несколько пауз в снижении ключевой ставки.

"Совет директоров Банка России 9 февраля 2018 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 7,50% годовых", — говорится в сообщении регулятора.

На прошлой неделе Набиуллина заявила, что из-за ослабления девальвационных рисков, связанных с внешними факторами, Банк России не исключает более быстрого перехода к нейтральной денежно-кредитной политике от умеренно жесткой, чем предполагал ранее.

"Банк России продолжит снижение ключевой ставки и допускает завершение перехода от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году", - говорится в сообщении регулятора в пятницу.