FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Еврокомиссар заявил о ликвидации в ЕС банковской тайны


Компании / Экономика / Финансы / Банки
  • Еврокомиссар по экономике Пьер Московиси в Париже. 2 марта 2017 года
    © AFP, Christophe Simon

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. В Европе больше нет банковской тайны, о любом открытом, например, в Швейцарии, счете сразу становится известно налоговым органам, заявил в понедельник еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси.

"С банковской тайной в Европе покончено. Если кто-то владеет счетом в Швейцарии, происходит автоматический обмен информацией, то есть мы об этом сразу узнаем", - заявил еврокомиссар, выступая на канале France2.

Он также напомнил, что договоренности об обмене информацией были подписаны, помимо Швейцарии, с Лихтенштейном, Сан-Марино, Андоррой и Монако.

Совет министров экономики и финансов стран Евросоюза (Экофин) ранее одобрил решение о расширении списка доходов налогоплательщиков ЕС, по которым налоговые органы стран союза должны были начать автоматически обмениваться информацией не позднее второй половины 2017 года. Под автоматический обмен информацией налоговыми службами подпали проценты, дивиденды, выручка от продажи финансовых активов, а также сведения об остатках на счетах.

В начале февраля еврокомиссар по финансам Пьер Московиси заявлял, что, несмотря на отсутствие европейских стран в одобренном ЕС в начале года "черном списке" налоговых гаваней, в Европе все еще остаются "черные дыры" в сфере налогового администрирования.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ