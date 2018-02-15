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МЭР в апреле подготовит новый макропрогноз исходя из цен на нефть в $50-60


Экономика / Макроэкономика

СОЧИ, 15 фев - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ в апреле планирует подготовить новый макроэкономический прогноз исходя из цены нефти в 50-60 долларов за баррель, заявил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Мы будем ориентироваться на те цены, которые складываются, где-то так", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли это 50-60 долларов за баррель.

Он отметил, что прогноз планируется подготовить в апреле.

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Официальный прогноз Минэкономразвития РФ по средней цене нефти Urals на 2018 год, исходя из которого сверстан бюджет РФ, пока составляет 43,8 доллара за баррель. В декабре 2017 года Орешкин говорил, что вследствие продления сделки ОПЕК+ эта оценка будет повышена до уровня выше 50 долларов.

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