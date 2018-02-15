Орешкин предложил ввести для самозанятых налог на уровне 6% от выручки

СОЧИ, 15 фев - ПРАЙМ. Министр экономического развития России Максим Орешкин в ходе одной из сессий Российского инвестиционного форума в Сочи выступил с предложением рассмотреть возможность введения для самозанятых в стране налоговых ставок в размере 6% от выручки. В то же время, отметил глава Минэкономразвития, система должна быть простой и удобной.

Орешкин пояснил, что налогообложение для самозанятых в РФ должно быть максимально простым.

"Есть облегченная система налогообложения, где уровень в 6% от выручки. Примерно на этот уровень плюс-минус надо ориентироваться с точки зрения той ставки, которая могла бы быть для самозанятых", - пояснил глава МЭР.

"Но главное - это простота и чтобы человек, вовлеченный в эту систему, получал легальность, финансовую систему, чтобы его потребители получали право на налоговые вычеты. При этом сам бы он делал минимум движений. Именно на этом принципе построены все системы и платформы, которые собирают на своей базе большое количество людей", - добавил министр.

Позже Орешкин уточнил прессе, что его ведомство уже разработало свои предложения по этому поводу.

"Сейчас будем собирать рабочую группу, куда пригласим все заинтересованные стороны, чтобы обсудить и затем детально сформировать позицию правительства", - добавил он.