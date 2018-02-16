В ЦБ оценили рост экономики РФ в IV квартале в 1,2%

МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Рост ВВП РФ в четвертом квартале 2017 года замедлился до 1,2% с 1,8% в третьем квартале, сообщает департамент исследований и прогнозирования ЦБ в материале "О чем говорят тренды".

"По нашим оценкам, в четвертом квартале 2017 года темпы ВВП снизились до 1,2% г/г против 1,8% г/г в третьем квартале. На этом фоне годовые темпы роста ВВП в 2017 году составили 1,5% против декабрьской оценки ДИП в 1,7%", - говорится в сообщении.

ЦБ в начале февраля сообщал, что зафиксировал сезонно очищенный спад ВВП РФ в четвертом квартале 2017 года по сравнению с третьим кварталом. Росстат ранее опубликовал предварительную оценку роста ВВП по итогам 2017 года в 1,5%, что существенно хуже официального прогноза Минэкономразвития в 2,1%. Зафиксированный рост оказался и ниже прогноза Банка России (1,7–2,2%).