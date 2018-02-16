Задолженность по зарплате в РФ за январь выросла на 7,6%

МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Суммарная задолженность по зарплате в РФ за январь выросла на 189 миллионов рублей, или на 7,6%, и на 1 февраля составила 2,676 миллиарда рублей, сообщил в пятницу Росстат.

В декабре, как ранее сообщало ведомство, задолженность по зарплате в РФ снизилась на 20,4% — до 2,487 миллиарда рублей на 1 января.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2017 году, приходится 1,305 миллиарда рублей, или 48,8%, в 2016 году и ранее — 1,255 миллиарда рублей, или 46,9%.

Задолженность по заработной плате на 1 февраля имелась перед 44,2 тысячи человек (менее 1% работников по обследуемым видам экономической деятельности), из них 47% - работники обрабатывающих производств; 21% — строительства; 11% — сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок; 8% — транспорта; 4% — добычи полезных ископаемых.

Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней составила 28 миллионов рублей и увеличилась по сравнению с 1 января на 3 миллиона рублей, или на 14,2%. В частности, задолженность из федерального бюджета составила 13 миллионов рублей, увеличившись на 8 миллионов рублей (или в 2,6 раза). Задолженность бюджетов регионов выросла на 10,8%, или на 1 миллион рублей, составив 14 миллионов рублей, местных бюджетов — снизилась на 6 миллионов рублей и составила 1 миллион рублей.