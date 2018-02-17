МИД ФРГ: Поэтапное снятие санкций с РФ может начаться после ввода миротворцев в Донбасс

МЮНХЕН, 17 фев — ПРАЙМ. Поэтапное снятие санкций с РФ может начаться после ввода миротворцев ООН в Донбасс, заявил действующий глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль во время организованного немецким бизнесом завтрака с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Считаю правильной идею российского президента о вводе "голубых касок" в Донбасс. Если этот ввод будет осуществлен, то можно будет начать поэтапное снятие санкций", — сказал Габриэль.

По его словам, ЕС считает американские санкции против РФ более чем неоднозначными, они имеют экстерриториальное влияние. "Мы (в Европе) воспринимаем эти санкции как более чем неоднозначные, они имеют экстерриториальное значение", — сказал германский министр.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.

Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ.