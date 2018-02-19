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Минфин: Банки будут передавать "санкционные" активы в ПСБ добровольно, но с капиталом


Компании / Экономика / Финансы / Банки

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Передача "санкционных" активов банков в Промсвязьбанк PSBR будет для кредитных организаций добровольной, но при этом банки, которые захотят передать такие активы, должны будут передать и соответствующий капитал, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Министр финансов Антон Силуанов на минувшей неделе говорил, что обсуждается вариант передачи Промсвязьбанку от других банков кредитов санкционным компаниям на общую сумму до 1 триллиона рублей вместе с соответствующим капиталом. На базе Промсвязьбанка создается опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.

"Этот подход будет добровольным, и по сути тут вопрос в том, что если банки хотят по каким-то причинам избавиться от этих активов, то, соответственно, они должны эти активы обеспечить при передаче капиталом", - сказал Моисеев.

"Передача не будет обязательной, но если передача будет, то законопроект написан таким образом, что в случае, если передача будет, то она должна сопровождаться передачей не только самого актива, но и капитала", - добавил он.

Глава второго по активам российского банка Андрей Костин в прошлую пятницу говорил, что ВТБ после создания опорного банка передаст ему кредитный портфель и все активы оборонных предприятий, но против передачи части капитала.

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