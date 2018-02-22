FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Глава Amazon разбогател на $1 млрд после удорожания акций компании до $1,5 тыс


Экономика
  • #Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com Джефф Безос
    © AFP, Manjunath Kiran

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Основатель и глава онлайн-ритейлера Amazon миллиардер Джефф Безос (Jeff Bezos) стал богаче на 1,15 миллиарда долларов за один день после того, как стоимость акций ритейлера впервые превысила 1,5 тысячи долларов, следует из данных торгов и индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI).

После удорожания акций Amazon состояние Безоса достигло 124 миллиардов долларов, при этом глава компании по-прежнему занимает первую строчку в списке миллиардеров агентства Блумберг. Второе место занял основатель компании Microsoft MSFT Билл Гейтс, чье состояние насчитывает 91,6 миллиарда долларов, третье - инвестор Уоррен Баффет (86,2 миллиарда долларов). По версии журнала Forbes Безос разбогател до 122,9 миллиарда долларов.

Акции Amazon по итогам торгов среды подорожали на 1%, до 1482,92 доллара, при этом в ходе торгов достигая 1503,49 доллара, впервые преодолев отметку в 1,5 тысячи долларов. С начала года акции Amazon подорожали на 26,5%.

В феврале Amazon впервые в истории обогнал IT-гиганта Microsoft по рыночной стоимости, заняв третью строчку по данному показателю среди мировых компаний после Apple AAPL и Alphabet (холдинговая компания Google).

Amazon является одним из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ