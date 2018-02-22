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Орешкин объявил о росте ВВП России в январе на 2%


Экономика

ТОКИО, 22 фев - ПРАЙМ. Рост экономики России в январе составил 2%, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"Последние данные за январь демонстрируют рост ВВП на 2% к уровню прошлого года", - сказал Орешкин, выступая на встрече с деловыми кругами Японии.

Министр напомнил, что экономика РФ адаптировалась к низким ценам на нефть, в 2017 году были реализованы структурные макроэкономические реформы, в результате которых снизилась инфляция и установился стабильный курс рубля.

Минэкономразвития ожидает уточнения данных Росстата по росту ВВП РФ за 2017 г >>

"Если мы посмотрим на 2018 год - то инфляция сейчас составляет 2,2%, то есть, вошла в диапазон уровня стран развитого мира. Мы видим резкое снижение волатильности валютного курса, при том, что у нас курс полностью плавающий и отсутствуют капитальные ограничения по движению капитала", - сказал Орешкин, добавив, что это прямое следствие действий правительства и ЦБ по снижению зависимости экономики от колебаний цен на нефть.

"В этом году мы ожидаем, что бюджет будет профицитным, профицит составит более 1% ВВП. Также более 50 миллиардов долларов в этом году будет накоплено в суверенном фонде России. То есть макроэкономическая реальность носит качественно иной характер, и теперь задачей является создание долгосрочных стабильных условий для развития экономики", - добавил он.

По словам Орешкина, рост конечного потребительского спроса в 2017 году составил 3,4%, рост инвестиций - 3,6%. "То есть можно с уверенностью сказать, что внутренний спрос вернулся к активному росту, а в условиях стабильного курса рубля это создает очень выгодные условия для работы в России, в том числе для иностранного бизнеса, и создании новых совместных производств, для поставок на рынки третьих стран", - отметил он.

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