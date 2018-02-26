Кредиторы начинают четвертую оценку программы реформ Греции

АФИНЫ, 26 фев - ПРАЙМ. Миссии международных кредиторов в понедельник прибывают в Афины для четвертой оценки программы реформ – последней перед выходом Греции из программы помощи объемом 86 миллиардов евро.

Положительная оценка необходима Греции как для успешного выхода из меморандумов с кредиторами, так и для получения в случае необходимости очередных траншей кредита.

Греция в связи с кризисом с 2010 года не может кредитоваться на международных финансовых рынках и получает от четверки международных кредиторов (Еврокомиссии, Международного валютного фонда, Европейского центробанка и Европейского механизма стабильности) кредиты в обмен на реформы.

Третья программа помощи истекает в августе, после чего Греция надеется вернуться на финансовые рынки и не зависеть от четверки кредиторов.

Встречи с главами миссий кредиторов в понедельник начнутся с 15.00. В повестке переговоров в понедельник сначала энергетика, затем обзор программы реформ и завершатся встречи обсуждением хода приватизации, сообщил представитель греческого Минфина.

Главы миссий МВФ Питер Долман, Еврокомиссии Деклан Костелло, ЕЦБ Франческо Друди и ЕСМ Никола Джаммариоли будут находиться в Афинах 3-4 дня, в ходе дискуссий определят повестку дня и график для следующих контактов, рассмотрят реализацию некоторых из наиболее важных предварительных условий. После этого лидеры миссий кредиторов планируют вернуться в Грецию на заключительные переговоры после Пасхи.

Одновременно с руководителями учреждений-кредиторов начнутся и обсуждения на уровне технических экспертов.

Четвертая оценка включает выполнение Грецией 88 предварительных условий, наиболее важными из которых являются бюджетные вопросы, пересмотр льгот по инвалидности, пересмотр закона о банковских кредитах, продвижение приватизации, в основном в энергетическом секторе, и изменения в налоге на недвижимость.

Помимо этого 1 марта рабочей группе Еврогруппы будут представлены результаты технической дискуссии по облегчению бремени задолженности. По мнению еврокомиссара Пьера Московиси, Еврогруппа до 21 июня должна завершить подготовку вопросов в отношении госдолга.

В апреле будет представлен новый комплексный план устойчивого и социально справедливого развития экономики, сообщили в Минфине.

"Правительство настроено на окончательный выход страны из программы помощи в августе 2018 года", - отметили в Минфине.

Что касается третьей оценки хода реформ, то Еврогруппа на заседании 19 февраля заявила, что Греция выполнила 99% предварительных условий для получения очередного транша кредита в 5,7 миллиарда евро, но деньги будут перечислены не ранее второй половины марта, после того, как Афины выполнят еще два из 110 условий – проведение аукционов по продаже имущества должников и снятие барьеров для многомиллиардных инвестиций в бывший аэропорт "Эллиникон". Греция ожидает также решения по выделению еще 1 миллиарда евро в рамках третьей оценки.

Всего же до выхода из программы кредитования Афины рассчитывают получить 18,4 миллиарда евро кредитов.