МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Росстат оценивает долю теневой экономики в России в 15-16% ВВП, что в два раза ниже оценок Международного валютного фонда (МВФ), сообщил журналистам глава ведомства Александр Суринов.

Ранее в феврале газета "Коммерсант" написала, что МВФ оценивает долю теневого сектора экономики РФ в 33,7% ВВП.

"Я это читал, да. Мне очень трудно сказать по поводу этих цифр, потому что по нашим оценкам - это где-то в два раза меньше. По-моему, в 2016 году у нас - 14,7%, порядка 15-16%. Где-то в два раза ниже", - сказал Суринов на брифинге в кулуарах расширенной коллегии Росстата.

Суринов отметил, что Росстат не учитывает в своих расчетах незаконное производство, и не готов говорить, учитывает ли МВФ данный аспект в своей методике.