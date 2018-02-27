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Росстат: Январская выплата пенсионерам добавила к динамике доходов в 2017 г 0,4 п.п.


Пенсионная реформа / Экономика / Макроэкономика

 

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Единовременная выплата к пенсии в размере 5 тысяч рублей в январе 2017 года добавила к динамике доходов населения РФ за прошлый год 0,4 процентного пункта, сообщил журналистам глава Росстата Александр Суринов.

"Эта единовременная выплата в прошлом году – экстраординарное такое событие, никогда ее не было, поэтому нужны дополнительные разъяснения. В целом ее влияние в прошлом году на динамику доходов населения составило 0,4 процентного пункта", - сказал Суринов журналистам на брифинге.

Ранее Росстат опубликовал данные, в соответствии с которыми реальные располагаемые доходы россиян в январе не изменились к январю 2017 года без учета прошлогодней единовременной выплаты пенсионерам.

В материалах ведомства указывается, что "в целях сопоставимости данных показатель рассчитан без учета единовременной денежной выплаты пенсионерам в январе 2017 года в размере пять тысяч рублей". При этом динамика доходов с учетом этой выплаты не приводится.

В связи с этим в адрес статистического ведомства со стороны ряда экспертов прозвучала критика в манипулировании цифрами. "Методику мы не меняли. В оперативном докладе мы убрали этот всплеск, при этом объяснив, почему это произошло. ... В начале марта будет основной доклад за январь. Там будет большой раздел по пенсиям, будет более подробный раздел по доходам", - заявил Суринов.

Он пояснил, что в оперативном докладе Росстата раздела по пенсиям нет, и все подробности будут приведены в основном докладе. "Сейчас в марте увидите все подробные динамические ряды и по пенсиям, и по доходам с учетом и без учета этой выплаты", - добавил он. Реальные располагаемые денежные доходы россиян за 2017 год снизились на 1,7% против падения на 5,8% за 2016 год.

 

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