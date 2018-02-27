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Новый глава ФРС не видит угрозы рецессии в США


Мировая экономика / Экономика

 

ВАШИНГТОН, 27 фев - ПРАЙМ. Новый глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл не видит угрозы рецессии в стране в обозримой перспективе.

"Смягчение кривой изменения ставки в предыдущие периоды обычно предвещало рецессию. Но во многом из-за того, что в предыдущих рецессиях ФРС приходилось поднимать ставку быстро, чтобы остановить инфляцию. Эта не та ситуация, которая есть сейчас… Сейчас я не вижу данного серьезного риска (всегда есть риск, конечно), но я не вижу угрозы рецессии в какой-либо перспективе", - заявил Пауэлл, выступая во вторник в финансовом комитете палаты представителей конгресса США.

Данная речь является первым официальным выступлением Пауэлла в должности главы ФРС. Президент США Дональд Трамп не продлил полномочия экс-главы регулятора Джанет Йеллен на второй срок, что нетипично для вновь избранного американского президента. В прошлом Трамп критиковал Йеллен за политику низкой базовой ставки. Кандидатуру Пауэлла утвердил сенат в первых числах февраля, что было ожидаемо, но стало дополнительным триггером для опасений инвесторов.

Вступление Пауэлла в должность происходило на фоне обвала американских фондовых бирж, который эксперты связывали с ростом доходности казначейских облигаций США и статистикой по рекордному росту заработных плат в стране, воспринятой на рынке как сигнал слишком быстрого ускорения инфляции.

В конце февраля рынок, напротив, демонстрирует рост. Большинство экспертов считают, что февральские скачки - результат коррекции бирж. Но есть и те, что полагают, что рыночный "пузырь", связанный с повышенными ожиданиями и кризисом ликвидности, вот-вот может лопнуть. Об этой опасности предупреждала и Йеллен в одном из своих последних выступлений.

 

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