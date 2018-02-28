Совфед повысил МРОТ до прожиточного минимума с мая 2018 года

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Совфед в среду одобрил президентский закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума с 1 мая 2018 года.

Закон предлагает установить МРОТ с 1 мая в размере 11 тысяч 163 рубля в месяц, доведя его до величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Как отмечается в пояснительной записке, реализация документа коснется 3 миллионов человек, из которых 1,6 миллиона заняты в государственных и муниципальных учреждениях.

Прожиточный минимум приближают к МРОТ с другой стороны >>

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин ранее сообщил, что субъектам РФ планируется выделить 20 миллиардов рублей дополнительной финансовой помощи на повышение минимального размера оплаты труда.

По его словам, Минфин подготовил проект распоряжения правительства в соответствии с поручением кабмина. Финансовая помощь будет оказана из средств, которые зарезервированы в резервном фонде в связи с остатками субсидий и субвенций, которые образовались на 1 января.