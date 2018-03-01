Путин: Отставание - главная угроза для России

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Отставание является главной угрозой для России, такую ситуацию надо переломить и обеспечить динамику развития, заявил президент РФ Владимир Путин во время своего выступления с посланием Федеральному Собранию..

"Именно отставание - вот главная угроза и вот наш враг. Если не переломим ситуацию, то оно будет неизбежно усиливаться. Это как тяжелая хроническая болезнь, что неутомимо шаг за шагом подтачивает и разрушает организм изнутри", - сказал Путин.

По его словам, нужно обеспечить такую созидательную мощь, такую динамику развития, чтобы никакие преграды не помешали уверенно, самостоятельно идти вперед. "Мы сами должны и будем определять свое будущее", - констатировал президент.

Он подчеркнул, что стране удалось обеспечить "устойчивость и стабильность практически во всех сферах жизни". Это "критически важно для нашей огромной многонациональной страны со сложным федеративным устройством, с многообразием культур", с памятью о труднейших испытаниях, которые выпали на долю России.

"Однако устойчивость - это основа, но не гарантия дальнейшего развития. Мы не имеем права, чтобы достигнутая стабильность вела к самоуспокоенности, тем более, что многие проблемы еще далеко не решены", - сказал Путин.

По мнению главы государства, Россия готова к настоящему технологическому прорыву, и эта уверенность основывается на уже достигнутых результатах, сплоченности российского общества и колоссальном потенциале ее народа, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному Собранию.

"Изменения в мире носят цивилизационный характер, и масштаб этого вызова требует от нас такого же сильного ответа. Мы готовы дать такой ответ. Мы готовы к настоящему прорыву, и эта уверенность основана на тех значимых результатах - хотя внешне, может быть, и не таких ярких - но тем не менее таких результатах, которых мы добились вместе, на сплоченности российского общества и, главное, на колоссальном потенциале России, нашего талантливого, творческого народа", - подчеркнул он.