Нацбанк Украины повысил учетную ставку до 17% годовых

КИЕВ, 1 мар - ПРАЙМ. Правление Нацбанка Украины решило повысить учетную ставку с 16% до 17% годовых, сообщила в четверг пресс-служба регулятора.

"Правление приняло решение повысить учетную ставку до 16% годовых", - говорится в сообщении.

Максимальной — 30% - учетная ставка Нацбанка Украины была с марта по август 2015 года. С тех пор она постепенно снижалась, достигнув в мае 2017 года 12,5%. Однако на фоне ускорения инфляции регулятор начал повышение ставки: в октябре и декабре прошлого года она поднималась по 1 процентному пункту, составив в итоге 14,5% годовых.

По данным Госстата Украины, инфляция в стране в 2017 году ускорилась до 13,7% с 12,4% в 2016 году.