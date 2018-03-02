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Мадуро пообещал повысить минимальную зарплату в Венесуэле до $2‍


Мировая экономика / Экономика

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Венесуэльский президент Николас Мадуро дал обещание повысить минимальную зарплату в стране на 58%, пишет El Nacional.

С 1 марта текущего года минимальная зарплата в Венесуэле вырастет с 248 тысяч боливаров до 392,5 тысячи боливаров. Издание El Nuevo Herald отмечает, что новая зарплата будет равна $2 по курсу на черном рынке, который сейчас фактически используется в стране.

Что касается официального курса национальной валюты, то новая минимальная зарплата выросла до $12.

В прошлом 2017 году Мадуро многократно обещал повысить минимальную зарплату в стране.

Напомним, что в настоящее время в Венесуэле экономический кризис. За прошлый год инфляция в этой латиноамериканской стране превысила 2600%.

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