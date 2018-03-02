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ЦБ прогнозирует рост ВВП РФ в I квартале на 1,5-1,8%


Экономика / Макроэкономика
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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Банк России прогнозирует рост ВВП РФ в первом квартале 2018 года в годовом выражении в 1,5–1,8%, говорится в опубликованном регулятором информационно-аналитическом комментарии.

"По оценкам Банка России, годовой темп прироста ВВП в первом квартале 2018 года составит 1,5-1,8%", - говорится в документе.

Владимир Путин перед началом выступления с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ "Манеж". 1 марта 2018Путин: РФ в ближайшие 10 лет должна увеличить ВВП на душу населения в 1,5 раза

По итогам 2017 года, по предварительной оценке Росстата, ВВП страны вырос на 1,5%. В конце февраля глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что в январе 2018 года рост экономики составил 2%. Министерство пока не озвучивало свой прогноз по ВВП на первый квартал.

Текущий прогноз Минэкономразвития предполагает ускорение роста ВВП в 2018 году до 2,1%.

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